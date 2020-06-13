Камень Укр - изготовление изделий из натурального и искусственного камня
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Проектирование, изготовление и монтаж изделий из натурального и искусственного камня.
Высокотехнологичное современное производство изделий.
Более 1000 видов искусственного и 500 натурального камня
Качественно
Быстро
Недорого
Огромный выбор камня
Высокотехнологичное производство
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Основная продукция: столешницы, подоконники, ступени лестниц, умывальники, поддоны для душа, каминные порталы, облицовка, декор...
Кроме этого - изготавливаем ЛЮБЫЕ изделия из натурального и искусственного камня по индивидуальным проектам.
Реализовываем задания любой сложности.
Беспрерывно совершенствуем оборудование и методики обработки камня.
У нас работают САМЫЕ квалифицированные мастера в Украине!