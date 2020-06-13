Камень Укр - изготовление изделий из натурального и искусственного камня

Столешницы из искусственного камня
Столешницы из камня: мрамор, гранит
Подоконники
Душевые поддоны
Умывальники
Ступени, лестницы
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Проектирование, изготовление и монтаж изделий из натурального и искусственного камня.

Высокотехнологичное современное производство изделий.

Более 1000 видов искусственного и 500 натурального камня

Качественно

Быстро

Недорого

Огромный выбор камня

Высокотехнологичное производство

Атем
Кварцевый искусственный камень. Украина
Caesarstone
Кварцевый искусственный камень Caesarstone. Израиль
Vicostone
Кварцевый искусственный камень. Вьетнам
Avant
Кварцевый искусственный камень. Китай
Belenco
Кварцевый искусственный камень Belenco. Турция
Silestone
Кварцевый искусственный камень. Испания
Samsung
Кварцевый искусственный камень. Корея
Quartzforms
Кварцевый искусственный камень. Германия
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Гранит
Гранит - каталог камня
Мрамор
Мрамор. Каталог камня
Травертин
Травертин - каталог камня
Оникс
Оникс - каталог камня
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Основная продукция: столешницы, подоконники, ступени лестниц, умывальники, поддоны для душа, каминные порталы, облицовка, декор...

Кроме этого - изготавливаем ЛЮБЫЕ изделия из натурального и искусственного камня по индивидуальным проектам.

Реализовываем задания любой сложности.

Беспрерывно совершенствуем оборудование и методики обработки камня.

У нас работают САМЫЕ квалифицированные мастера в Украине!

< 1200 

реализованных проектов по изготовлению и монтажу изделий из  натурального и искусственного камня, различной сложности