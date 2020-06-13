Основная продукция: столешницы, подоконники, ступени лестниц, умывальники, поддоны для душа, каминные порталы, облицовка, декор...

Кроме этого - изготавливаем ЛЮБЫЕ изделия из натурального и искусственного камня по индивидуальным проектам.

Реализовываем задания любой сложности.

Беспрерывно совершенствуем оборудование и методики обработки камня.

У нас работают САМЫЕ квалифицированные мастера в Украине!